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Güncel
İHA 30.11.2023 10:08

Muş Valisi Çakır, Bulanık'ta incelemelerde bulundu

Muş Valisi Avni Çakır, Bulanık Kaymakamı Oğuzhan Ocak’ı makamında ziyaret ederek ilçe hakkında bilgi aldı.

Muş Valisi Çakır, Bulanık'ta incelemelerde bulundu

Daha sonra Hanımeli Kafe’yi ziyaret ederek, Bulanık Gençlik Merkezindeki kursiyerlerle sohbet edip öğrencilerle tenis oynayan Vali Çakır, Uzgörür beldesinde de temaslarda bulundu.

Uzgörür Belediye Başkanı Kerem Gündoğdu’dan bilgiler alan Çakır, "Vatandaşlarımızı şefkatle kucaklayacağız. Burada biz efendi değil, vatandaşlarımızın hizmetkârıyız. Bulanıklı kardeşlerimiz bu kararlığımızdan emin olsunlar" dedi.

Uzgörür kütüphanesinde de incelemelerde bulunan Vali Çakır, Yoncalı ve Elmakaya beldelerini de ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinleyen Vali Çakır, "Bugün sizlerin sorunlarınızı ve taleplerinizi dinlemek ve çözüm bulmak üzere geldik. Devletin iki tane özelliği var; birincisi şefkati, diğeri de kudretidir. Biz kadim medeniyetimiz boyunca sadece kendi vatandaşımıza değil tüm mazlumlara kucak açtık ve açmaya da devam edeceğiz" dedi.

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