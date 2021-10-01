Bir süredir tedavi gördüğü Aksaray Eğitim ve Araştırma hastanesinde dün yaşamını yitiren Nebahat Arıbaş için Somuncu Baba Külliyesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Ahmet Arıbaş ve diğer aile yakınları, cenaze namazı öncesi taziyeleri kabul etti.

İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Arıbaş'ın cenazesi, Somuncu Baba Ervah Kabristanlığına defnedildi.

Törene, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile çok sayıda vatandaş katıldı.