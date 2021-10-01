Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
3 gün ağaçta mahsur kalan kedi kurtarılacağı sırada aşağı indi
[Fotoğraf: AA]
Adana’da 3 gündür tırmandığı ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlatınca kendiliğinden indi.
Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi’nde ağaçtan 3 gündür inemeyen kedi için itfaiyeden yardım istendi.
Bu sırada kediyi kurtarmak için ağaca tırmanan vatandaş, başarılı olamayınca ağaçtan indi.
[Fotoğraf: AA]
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler olay yerine geldi. Taşınabilir merdivenle ağaca çıkmayı deneyen ekipler, kedinin düşme ihtimaline karşı müdahale etmedi.
Daha sonra başka bir ekip otomatik merdivenli itfaiye aracıyla adrese geldi. Ekiplerin kurtarmaya çalıştığı sırada kedi ağaçtan inerek hızla bölgeden uzaklaştı.
Etiketler: Adana
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