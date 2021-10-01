Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza Yeni mahalle Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Zihni Kartal idaresindeki motosiklet, Nurşen Malkoç idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri, tedbir amaçlı motosiklet sürücüsü Zihni Kartal’ın tedavisi için İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü’ne kaldırdı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Gaziantep'te yangın ihbarına giden itfaiye ekibine sürpriz kutlama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz