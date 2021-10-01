Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 12:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malazgirt'teki terör operasyonunda silah ve mühimmat bulundu
[Fotoğraf: AA]
Muş'un Malazgirt ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, önceki gün Malazgirt'te operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kalaşnikof piyade tüfeği, 6 tabanca, 58 tabanca fişeği, 4 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 128 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 7 tabanca şarjörü, iki av tüfeği, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen bez parçası bulundu.
Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Muş Terör Örgütü PKK/KCK
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