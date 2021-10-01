Haber Giriş: 1 Ekim 2021 Cuma 12:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da atık kartonlar arasında 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi
Şanlıurfa'da bir kamyonette 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonette arama yapan ekipler, kasadaki atık kartonların içerisine gizlenmiş 2 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Şanlıurfa Kaçakçılık
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