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Güncel
AA 04.03.2024 11:05

Munzur Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu öncülüğünde yaklaşık 400 kişinin katılımıyla çöp toplama etkinliği düzenlendi.

Munzur Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı
[Fotograf: AA]

Valilik tarafından çevre temizliğine ve doğanın korunmasına dikkati çekmek amacıyla etkinlik organize edildi.

Bu kapsamda etkinliğe katılan yaklaşık 400 kişi, araçlarla il merkezinden alınarak Miskisağ mevkisine getirildi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, etkinlik öncesi yaptığı konuşmada, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın önemli bir yer olduğunu söyledi.

Munzur Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı

Milli parkın birçok güzelliğe ev sahipliği yaptığını belirten Tekbıyıkoğlu, "Madem ki içinde yaşıyoruz, keyif alıyoruz ve korunmasını arzu ediyoruz o zaman buraya elimizden geldiği kadar katkıda bulunacağız. Biz burada yapacağımız örnek davranışla doğaya nasıl davranılması gerektiğini göstermiş olacağız." dedi.

Konuşmaların ardından gruplara ayrılan vatandaşlar, milli parktaki poşet, plastik, kağıt ve cam şişe gibi çöpleri topladı.

Poşetlere konulan atıklar, daha sonra belediye ekiplerince araçlara yüklenerek kent çöplüğüne götürüldü.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Ahmet Çörtük, vali yardımcıları, kurum amirleri, emniyet ve jandarma personeli ile vatandaşlar katıldı.

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