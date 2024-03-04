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Güncel
İHA 04.03.2024 10:55

Bayburt’ta ata sporu cirit yaşatılıyor

Bayburt’ta atlı spor kulüplerince düzenlenen müsabakalarla ata sporu cirit yaşatılıyor.

Bayburt’ta ata sporu cirit yaşatılıyor
[Fotograf: İHA]

Genellikle hafta sonu düzenlenen hazırlık karşılaşmalarına vatandaşlar ilgi gösteriyor. Bayburt cirit sahasında düzenlenen hazırlık karşılaşması renkli görüntülere sahne oldu.

Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği gösteri müsabakasında zaman zaman atlar ve sporcular zor durumda kaldı. Nefes kesen mücadeleyi Bayburtlu vatandaşlar ilgiyle takip etti.

Karşılaşmanın ardından sahaya inen çocuklar da ebeveynleri nezaretinde atlara binerek tur attı.

Bayburt’ta düzenlenen cirit müsabakalarının yıl boyunca devam ettiğini belirten ciritçiler, “Ata sporu cirit oyununu yaşatmak için bizler devam ediyoruz. Alttan nadir yeni ciritçiler yetişiyor. Daha fazla bu spora destek bekliyoruz” dediler. 

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