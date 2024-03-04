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Güncel
AA 04.03.2024 10:48

Samsun'da zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Samsun'da zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklama
[Fotograf: AA]

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekiplerince, T.D'nin adresine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 471 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 hassas terazi, 2 sentetik ecza ve uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ve eldiven ele geçirildi.

Olayla ilgili T.D, C.D. ile M.D. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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