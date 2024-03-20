Munzur Üniversitesi reyhan fidanlarını vatandaşlara ücretsiz dağıtacak

Elazığ Orman Bölge Müdürü Muhammed Salih Çetiner ile Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker arasında iş birliği protokolü imzalandı.



İmzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Tunceli Orman Fidanlığında üretilecek olan reyhan fidanları Munzur Üniversitesi tarafından bedeli karşılığı satın alınarak, köylülere ücretsiz dağıtılacak. Reyhan çayı ve reyhan suyu yapılarak elde edilecek gelir ile hane halkının ekonomik düzeyine olumlu etki, köylülerin gelir seviyesinin arttırılmasına katkı sağlamak amaçlanıyor.