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Güncel
İHA 20.03.2024 11:50

Ardahan-Ardanuç karayolunda yoğun kar mesaisi

Kar ve tipi nedeniyle 4,5 aydır kapalı bulunan Ardahan-Ardanuç karayolunun ulaşıma açılması için Bilbilan Geçidi bölgesinde karla mücadele çalışması başlatıldı.

Ardahan-Ardanuç karayolunda yoğun kar mesaisi

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle Geçitli Köyü bölgesinden yoldaki karları temizlemek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Ekiplerce 2 bin 581 rakımlı bölgede yaklaşık 2 metreyi bulan karla mücadelesini sürdürüyor. 23 Kasım 2023´de kapanan karayolu 1 Nisan´a kadar ulaşıma açılması planlanıyor. Yolu ulaşıma açmak için çalışmalarına başladıklarını ifade eden Akif Polat, “Ardanuç-Ardahan Bilbilan Geçit yolunu ulaşıma açmaya başladık. Yoğun kar yağışı vardı. En az 2 metrenin üzerinde kar var” ifadelerini kullandı.

Karla kapanan yolda çalışmaların sürdüğünü belirten Mevlüt Çavuş ise “Ardanuç-Ardahan Bilbilan Geçidi’ni açma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bütün mesai arkadaşlarıma kazasız belasız çalışmalar diliyorum” şeklinde konuştu. 

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