Ardahan-Ardanuç karayolunda yoğun kar mesaisi

Karayolları 183. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle Geçitli Köyü bölgesinden yoldaki karları temizlemek için yoğun bir şekilde çalışıyor.



Ekiplerce 2 bin 581 rakımlı bölgede yaklaşık 2 metreyi bulan karla mücadelesini sürdürüyor. 23 Kasım 2023´de kapanan karayolu 1 Nisan´a kadar ulaşıma açılması planlanıyor. Yolu ulaşıma açmak için çalışmalarına başladıklarını ifade eden Akif Polat, “Ardanuç-Ardahan Bilbilan Geçit yolunu ulaşıma açmaya başladık. Yoğun kar yağışı vardı. En az 2 metrenin üzerinde kar var” ifadelerini kullandı.



Karla kapanan yolda çalışmaların sürdüğünü belirten Mevlüt Çavuş ise “Ardanuç-Ardahan Bilbilan Geçidi’ni açma çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bütün mesai arkadaşlarıma kazasız belasız çalışmalar diliyorum” şeklinde konuştu.