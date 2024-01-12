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Güncel
AA 12.01.2024 09:45

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
[Fotograf: AA]

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, üniversite öğrencilerinin bulunduğu Kötekli Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda S.Z. ile B.B. gözaltına alındı.

Aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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