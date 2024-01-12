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Güncel
İHA 12.01.2024 09:28

Denizli'de binlerce vatandaşa kandil ikramı yapıldı

Denizli'de Regaip Kandili nedeniyle sivil toplum kuruluşları tarafından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.

Denizli'de binlerce vatandaşa kandil ikramı yapıldı

Kandilin maneviyatını yaşamak ve yaşatmak ve paylaşımı amaçlayan sivil toplum kuruluşları, Delikliçınar Yeni Cami önünde hayır çadırı kurdu.

Burada kandil simidi, çay ve lokum ikramları gerçekleştirildi. Vatandaşlar ise ikramlara yoğun ilgi gösterdi. Amaçlarının kandil ruhunu yaşatmak ve hayırlara vesile olmak olduğunu kaydeden sivil toplum kuruluşu gönüllerinden Hasan Turşucu, “Sivil toplum kuruluşumuzda 12 yıldır gönüllü çalışıyorum. Kandilimizi hatırlatmak babında vatandaşlara kandil simidi ikram ediyoruz. Bugün burada 2 bin 400 paket kandil simidini dağıttık. Gayemiz hayırlara vesile olmaktır. Şehrin farklı noktalarında da ikramlarımız devam etti" dedi. 

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