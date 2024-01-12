Gümüşhane’de iki ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube ekipleri kent merkezinde yaya halde dolaşan Y.K.’nın şüpheli hareketleri üzerine şahıs üzerinde arama gerçekleştirdi.



Yapılan aramada Y.K.’nın elinde bulunan paket içerisinde 50 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Y.K. hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak' suçundan adli tahkikat başlatıldı. Kürtün ilçesinde gerçekleştirilen bir diğer operasyonda ise Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kürtün İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yol kontrolünde durdurulan bir araç üzerinde yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu, 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat ve 1 adet esrar öğütücü ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan H.A.B., B.Ç., ve İ.K., isimli şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak veya Bulundurmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.