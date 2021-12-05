Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 14:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da turistin parasını çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde turistin parasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.
İlçeye tatile gelen Kore uyruklu D.G, sokakta tanıştığı ve kendisini aracıyla gezdiren kişinin parasını çaldığı belirterek durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği H.S'yi Seydikemer ilçesi Eşen Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında gözaltına aldı.
Üzerinde bir miktar para ele geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Muğla
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