İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Obruk Mahallesi'ndeki iki evden kaynak makinesi, matkap, elektrikli testere, bakır kablo ve cep telefonu gibi malzemelerin çalınması olayında kullanılan aracın K.E. tarafından kiralandığını tespit etti.

Ekipler, merkez Melikgazi ilçesinde bir ikamete düzenledikleri operasyonda K.E'yi yakaladı.

İşlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olayın diğer şüphelileri K.K.Ç. ve S.F. de daha önce tutuklanmıştı.