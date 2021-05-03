Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Muğla'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Muğla’nın Ortaca İlçesinde meydana gelen kazada traktörün altında sıkışan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Karaburun Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde, arkasında zirai ilaç makinesi bulunan traktörden düşen Hanife A., makinenin hortumlarına dolandı ve traktörün altına sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri, traktörün altında sıkışan Hanife A.’yı çıkardı.
Hanife A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İtfaiye Trafik Kazası
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