Haber Giriş: Kaynak: DHA
Muğla'da sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında da dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü.
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçe genelinde vatandaş sağlığını koruma amacıyla cadde ve sokaklarda gerçekleştirdikleri dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen iki gün boyunca sürdürdü.
Çalışmalar sırasında cadde ve sokakların detaylı olarak yıkandı, bina girişleri ve parklar en ince ayrıntılarına kadar dezenfekte edildi.
Etiketler: Muğla koronavirüsSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 14:01
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