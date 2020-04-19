Muğla Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında da dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe ilçe genelinde vatandaş sağlığını koruma amacıyla cadde ve sokaklarda gerçekleştirdikleri dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen iki gün boyunca sürdürdü.

Çalışmalar sırasında cadde ve sokakların detaylı olarak yıkandı, bina girişleri ve parklar en ince ayrıntılarına kadar dezenfekte edildi.