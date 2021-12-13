İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi.

Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ruhsat İşleri Amiri A.A, İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli A.S ile S.K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler M.D, M.G, S.Ç, A.A.K, Z.Ç. ve B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 Aralık'ta aralarında belediye çalışanının da bulunan 10 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde bazı belgelere el konulmuştu.

Konuyla ilgili Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.