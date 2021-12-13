Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
[Fotoğraf: AA]
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yeni Hatay Stadı'nda toplanan bordo-beyazlı takım, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas, 5'e 2 top kapma, taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Basına kapalı yapılan idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
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