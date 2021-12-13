Haber Giriş: 13 Aralık 2021 Pazartesi 20:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Küçükçekmece'de arızalanan metrobüs nedeniyle seferler aksadı
[Fotoğraf: AA]
Avcılar yönüne giden bir metrobüsün Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında arızalanması nedeniyle seferler aksadı.
Küçükçekmece'de arıza nedeniyle Cennet Mahallesi durağı ile Sefaköy durağı arasında metrobüs araçları uzun kuyruk oluşturdu.
Bazı vatandaşların da araçlardan inerek yürüdüğü görüldü.
Arızalanan metrobüsün kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
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