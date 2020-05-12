Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da polis kontrol noktasındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde polis kontrol noktasındaki bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Muğla'da Tayfur Öntürk'ün (52) kullandığı 35 AEK 505 plakalı otomobil, Selimiye-Milas kara yolunda bulunan polis kontrol noktasındaki beton bariyerlere çarptı.
Ekiplerce, otomobilden çıkarılan yaralı sürücü 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sırasında kontrol noktasında görevli polislerin yaralanmadığı öğrenildi.
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