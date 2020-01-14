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Muğla'da otomobil dere yatağanı devrildi: 3 yaralı14 Ocak 2020 Salı 13:55 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 13:56
Menteşe ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Selçuk Bal'ın kullandığı 48 KK 048 plakalı otomobil, Muğla-Yatağan kara yolu Bağyaka mevkisinde kontrolden çıkarak dere yağına devrildi.
Kazada, sürücü ile Mustafa Bostan ve Aytaç Bostan otomobilde sıkıştı.
İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden yarım saat süren çalışmayla çıkardı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA