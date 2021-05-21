Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Bodrum ve Marmaris ilçelerinde 3 ayrı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 17'si yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 750 mermi, 258 av tüfeği fişeği, balistik yelek, 4 kesici alet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul, İzmir, Balıkesir, Çanakkale gibi kentlerde de bağlantılarının olduğu belirlenen zanlıların, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak ve nitelikli yağma" gibi organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunduklarının tespit edildiği bildirildi.

Operasyon sürüyor.