Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 13:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı
Muğla'da düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Marmaris ve Datça ilçelerinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin göçmen kaçakçılığında kullandıkları belirtilen 4 araca da el konuldu.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Muğla
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