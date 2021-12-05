Haber Giriş: 5 Aralık 2021 Pazar 14:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da bilgisayar hırsızı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'da bir iş yerinden dizüstü bilgisayar çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, iş yerinden diz üstü bilgisayarının çalındığını öne süren kişi, durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli C.D.'nin otogardan Marmaris ilçesine gittiğini tespit etti.
Marmaris'te gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
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