Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 10:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da amcası ve iki kuzenini öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde amcası ile iki kuzenini av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Adnan B. (55) ile oğulları Yasin (29) ve Tahsin B'nin (27) evlerinde tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan R.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çatak Mahallesi'nde Adnan B. ile oğulları Yasin ve Tahsin B, 28 Kasım'da evlerinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunmuş, amcası ve oğullarını aralarındaki husumet nedeniyle öldürdüğü öne sürülen şüphelisi R.B, jandarma ekiplerince yakalanmıştı.
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