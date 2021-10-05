Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 00:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 8 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 8 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Muğla Düzensiz Göçmenler
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