Haber Giriş: 5 Ekim 2021 Salı 00:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'daki trafik kazasında 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Güllübahçe Mahallesi'nde, Şerafettin Ç. (54) yönetimindeki 09 ADJ 664 plakalı kamyonet, Şerif A. idaresindeki motosiklete arkadan çarptı.
Kamyonet, daha sonra yol kenarında duvara çarparak durabildi.
Kazada yaralanan her iki sürücü ile kamyonette bulunan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Aydın Trafik Kazası
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