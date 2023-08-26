Muğla Akbük Koyu'nda 2 ton çöp toplandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Menteşe Belediyesi ekipleri, Akbük Koyu'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmada 2 ton çöp toplanarak bertaraf tesislerine gönderildi. Ekipler, çöp kamyonlarının inemediği bölgelerde de temizlik yaptı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaz sezonu nedeniyle yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Akbük Koyu'nda temizlik çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışma kapsamında personelleri ve araçlarıyla cennet koyu temizlediklerini belirten Gümüş, "Çöp kamyonlarının giremediği bölgelerden toplanan çöpler, anayol üzerinde bulunan 84 çöp konteynerlerine taşındı. Sahil şeritlerimizin, orman varlığımızın ve doğal alanlarımızın korunması kadar temiz tutulması da çok önemli" dedi.

Gümüş, vatandaşları ve tatilcileri çevreye duyarlı olmaya, kıyıları korumaya davet etti.