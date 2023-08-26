Konya’da 12 metrelik kuyuya düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Konya’da yaşayan Hüsnü Mutluer, keçisinin Merkez Karatay ilçesi, Karaaslanüzümcü Mahallesi Şelale Caddesi’ndeki bir evin bahçesinde kuyuya düştüğünü fark etti.



İtfaiye ekiplerinden yardım istenmesi üzerine adrese Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuyunun içerisindeki keçiyi çıkarabilmek için çalışma başlatan ekiplerden bir görevli kuyuya indi. Beline urgan bağlanmasının ardından yukarıya çekilerek kuyudan çıkarılan keçinin durumunun iyi olduğu tespit edildi. Keçi, Hüsnü Mutluer’in eşine teslim edilirken, ekiplere teşekkür etti.