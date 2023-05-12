Muğla, 5 yılda 80 bin yeni seçmen kazandı

Seçmen sayısı 80 bin arttı Muğla’da 28. Dönem Milletvekili genel seçimlerinde toplam seçmen sayısı 805 bin 526 kişi 2 bin 435 sandıkta oy kullanacak.



2018 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 17. Dönem TBMM Genel seçimlerinde 724 bin 911 seçmen ve sandık sayısı da 2 bin 224 idi. 5 yılda Muğla’da seçmen sayısı 80 bin 615 kişi artarken, sandık sayısı da 211 arttı.



En fazla seçmen Bodrum’da en az Kavaklıdere’de



Muğla’nın ilçeleri arasında en fazla seçmene sahip ilçe 150 bin 650 seçmen 427 sandıkta oy kullanacak. Bodrum’u 129 bin 515 seçmen ile Fethiye, 116 bin 649 seçmen ile Milas ve 88 bin 572 seçmen ile Menteşe ilçesi izliyor. Muğla’da en az seçmen sayısının bulunduğu ilçe 8 bin 498 seçmen ile Kavaklıdere, 21 bin 027 seçmen ile Datça ve 22 bin 170 seçmen ile Ula ilçesi bulunuyor. 2018 yılı Cumhurbaşkanlığı seçimi oy oranları 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce 330 bin 158 oy Recep Tayyip Erdoğan 201 bin 857, Meral Akşener 74 bin 079, Selahattin Demirtaş 17 bin 483, Temel Karamollaoğlu 2 bin 077 ve Doğu Perinçek de 2 bin 040 oy aldı. Muharrem İnce Muğla’da yüzde 52,60’lık oy oranına sahip olurken, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 31,16’lık oya sahip oldu. Meral Akşener ise 11,80’de kaldı. 2018 yılı 27. Dönem milletvekili seçimi oy oranları 2018 Milletvekilliği seçimlerinde CHP 259 bin 456, AK Parti 169 bin 704, İyi Parti 105 bin 258, HDP 39 bin 948, MHP 39 bin 589, Saadet Partisi 3 bin 777, Vatan Partisi 2 bin 615, HÜDAPAR Bin 377 oy aldı. 2018 milletvekilliği genel seçimlerinde CHP yüzde 40,8, Ak Parti yüzde 28,1, İyi Parti yüzde 16,4’lük oy oranına ulaştı. 2018’de seçmenlerin seçime katılım yüzde 88,57 2018 genel seçimlerinde toplam seçmen sayısı 724 bin 911 kişi olurken sandık sayısı da 2 bin 224. Milletvekilliği seçimlerinde kullanılan toplam oy sayısı 648 bin 091 kişi olurken geçersiz oy sayısı 14 bin 321.



Seçime katılım oranı yüzde 88,57 olarak gerçekleşti



2018 yılı Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise toplam seçmen sayısı olan 724 bin 911 kişiden 627 bin 694 oy geçerli sayılırken, 14 bin 412 oy geçersiz sayıldı. Seçime katılım oranı ise yüzde 88,58 olarak gerçekleşti.