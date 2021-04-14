MSB, Suriye'de insani yardımlar kapsamında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldığını duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Mehmetçik, Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlara devam ediyor. Mehmetçiklerimiz, Bahar Kalkanı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı ve çocuklarla birlikte ağaç dikti."

