Bakan Kurum, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'genç istihdam' seferberliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı kuruluşların projelerinde görev alacaklardan yüzde 20’sinin yeni mezun olması şartı getirdiklerini hatırlattı.

[Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Murat Kurum, (DHA)]

Bakan Kurum, "Bakanlığımız bünyesindeki yüzde 20 şartı koyduğumuz ilk ihalelerimizi gerçekleştiriyoruz. İlk etapta Mersin Anamur, İzmir, Samsun, Balıkesir Ayvalık, Diyarbakır Sur İçi ve Eskişehir’deki kamu binası inşaatlarımızda yeni mezun elektrik, makine, inşaat mühendislerimiz çalışacak, projelerimizi genç mimarlarımız çizecek. 6 ilimizdeki 8 projede görev alacak gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte 81 ilimizde, yüzlerce projemizde genç meslektaşlarımla daha güzel işler üreteceğiz. Gençler size güveniyoruz. İnşallah güçlü Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz" dedi.