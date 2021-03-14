Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, hudutlarda kaçakçılarla mücadelenin etkin ve kararlı şekilde devam ettiği belirtilerek, "Hakkâri hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 111 adet av tüfeği, 66 adet av tüfeği namlusu, 3 bin 810 adet av tüfeği fişeği, 4 bin 247 adet tabanca fişeği, 998 adet tabanca şarjörü ele geçirildi" denildi.