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Güncel
İHA 01.05.2023 13:58

Motosikletin bisikletliye çarptığı kaza kamerada

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.

Motosikletin bisikletliye çarptığı kaza kamerada

Olay saat 17.00 sıralarında Bucak ilçesi Pazar Mahallesinde meydana geldi.

Kaza Okullar Caddesinde motosikletin, bisiklete çarpması sonucunda meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle yere düşen bisiklet sürücüsü Ahmet Durgut yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken motosiklet sürücüsü olay yerinden ayrıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken olay sonrası polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Burdur Trafik Kazası
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