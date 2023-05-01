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Güncel
AA 01.05.2023 13:49

Muğla'da caretta carettalar İztuzu sahiline yumurta bırakmaya başladı

Muğla'nın Ortaca İlçesindeki İztuzu sahiline gelen caretta carettalar yumurta bırakmaya başladı.

Muğla'da caretta carettalar İztuzu sahiline yumurta bırakmaya başladı

Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki (DEKAMER) görevliler ve gönüllülerce tespit edilen sezonun ilk yuvası kayıt altına alınarak üzeri korunaklı kafesle kapatıldı.

Bölgeye nisanda gelmeye başlayan caretta carettalar, çiftleşme, yuvalama ve kuluçka dönemi olmak üzere bölgede yaklaşık 5 ay zaman geçiriyor.

DEKAMER Proje Asistanı Biyolog Fatih Polat, İztuzu kumsalında izleme ve yuva koruma çalışmalarını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün bünyesinde yürüttüklerini söyledi.

"Sezonun ilk yuvasını tespit ettik"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sahilde çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Polat, "Sabahları yaptığımız rutin arazi kontrolleri sırasında sezonun ilk yuvasını tespit ettik. Gönüllülerimiz, personelimiz, stajyerlerimiz ve destekçilerimizin de yardımıyla güzel bir sezon olacağına inanıyoruz." dedi.

DEKAMER Görevlisi Proje Asistanı Biyolog Melis Yılmaz ise İztuzu kumsalında yumurtlama işleminin başladığını ve yavruların eylül sonuna kadar yumurtadan çıkacağını dile getirdi.

Yuvalama ve yavru çıkışlarının olduğu dönemlerde plajı kullanan vatandaşların da duyarlı olmasını isteyen Yılmaz, "Yavru carettalarımız denize kolayca, güvenli bir şekilde ulaşabilsinler diye yuvayı ve yumurtaları koruma adına kafesleme yöntemlerimiz var. Kafesleme yöntemiyle tilki ve porsuk gibi diğer memelilerin yumurtaları yemesi veya aşınma, bozulmasını predasyona uğramalarını önlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.​​​​​​​

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Muğla Caretta Caretta
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