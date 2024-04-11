Motoru arızalanan lastik bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye KB-115 Sahil Güvenlik botunu gönderdi.

Ege Denizi'nde sürüklenen lastik bota ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, 6'sı çocuk 17 düzensiz göçmeni kurtararak Cunda Adası'ndaki Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi.

Burada göçmenlere yiyecek, içecek, kıyafet, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Göçmenlerin, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmesi bekleniyor.