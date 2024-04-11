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Güncel
AA 11.04.2024 04:23

Motoru arızalanan lastik bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında motoru arızalanan lastik bottaki yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 6'sı çocuk 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Motoru arızalanan lastik bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]

Ayvalık açıklarında, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye KB-115 Sahil Güvenlik botunu gönderdi.

Ege Denizi'nde sürüklenen lastik bota ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, 6'sı çocuk 17 düzensiz göçmeni kurtararak Cunda Adası'ndaki Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi.

Burada göçmenlere yiyecek, içecek, kıyafet, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Göçmenlerin, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmesi bekleniyor.

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Balıkesir Düzensiz Göçmenler
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