Haber Giriş: 6 Nisan 2022 Çarşamba 17:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mezarlığın demir kapısı çalındı
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Kavak Mahalle Mezarlığının girişinde bulunan demir kapı çalındı.
Kumluca ilçesine bağlı Kavak Mahalle Mezarlığının girişinde bulunan demir kapının bir kanadı yerinden sökülerek çalındı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Hizmet Birimi Müdürü Abdullah Arıcıoğlu, "Demir kapının bir kanadı yerinden sökülerek çalındı. Demir fiyatlarının yüksek olmasından dolayı kimliği belirsiz kişi veya kişiler bu kapıyı çaldılar. İlçemizde daha önce böyle bir olay yaşanmamıştı. Bundan sonra mezarlık kapılarında nöbet tutacağız. Halkımızdan bu konuda duyarlı olmalarını istiyorum" dedi.
Etiketler: Antalya
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