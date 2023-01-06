Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen `Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor` projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ihtiyaç sahibi ailelerin gereksinimlerinin karşılanması için çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda, 34 yıl önce evlenerek Rusya'dan Akağaç köyüne gelin gelen ve 2 yıl önce eşini kaybeden 2 çocuk annesi 52 yaşındaki İrina Yay'ın evini yenilemek için harekete geçildi.



Müdürlük koordinasyonunda bir araya gelen Bartın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ile Bartın Mesleki Eğitim Merkezi öğretmen, idareci ve öğrencileri, yanlarına boya, fırça, elektrik ve temizlik malzemelerinin yanı sıra mutfak dolabı, gaz ocağı, halı gibi ev eşyaları alarak köye gitti.

20 kişilik ekiple tadilat yaptılar

Hummalı çalışmayla ilk olarak evdeki eşyaları dışarı çıkaran 20 kişilik ekip, bir taraftan evin tadilatını yaptı, diğer taraftan kapı, pencere ve duvarları boyadı. Öğrencilerin yaptığı mutfak dolabının da yerleştirildiği evde priz ve lambalar yenilendi, kırık musluklar onarıldı.

Halı, koltuk örtüleri, yatak, yorgan, nevresim takımı gibi eşyalar da yenilenirken, yakacak, gıda ve temizlik malzemeleri de aileye teslim edildi. Öğrencilerin çalışması sonucu ev, eski görüntüsünden kurtulurken, el uzatılan aile daha ferah ve temiz bir ortamda yaşama imkanına kavuştu.

Ev sahibi İrina Yay, imkanı olmadığı için evinde bakım ve tadilat yaptıramadığını söyledi. Öğrencilerin duyarlı davranışından mutluluk duyduğunu belirten Yay, `Evimin boyasını yaptılar. Dolaplar takıldı, ortalık temizlendi. Memnunum, çok sevinçliyim. Özellikle mutfak dolabı için çok sağ olsunlar, gerçekten çok ihtiyacım vardı.` ifadelerini kullandı. Yay, evlerinin adeta yeni bir görünüme kavuştuğunu aktararak, emeği geçenlere teşekkür etti.