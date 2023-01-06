Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazada yaralanan kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobille "patpat" diye tabir edilen tarım aracının çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişiden biri hayatını kaybetti.
M.Y. idaresindeki otomobil, 30 Aralık 2022'de Tınaztepe beldesinde A. A.'nın kullandığı tarım aracıyla çarpıştı.
Kazada tarım aracı sürücüsü ile otomobilde bulunan A.T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede bir haftadır yoğun bakımda tedavisi süren A. A. bugün yaşamını yitirdi.
Etiketler: Afyonkarahisar
Son Haberler
- 17:37
- 17:26
- 17:08
- 17:10
- 16:59
Sıradaki Haber
Kuyuda mahsur kalan köpeği kurtardılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz