Duman 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.01.2024 15:56

Mersin'de "Yüreğimde Filistin" fotoğraf sergisi açıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan "Yüreğimde Filistin" sergisi açıldı

Mersin'de "Yüreğimde Filistin" fotoğraf sergisi açıldı
[Fotograf: AA]

AK Parti Tarsus İlçe Bakanlığınca, Tarsus Müzesi'nde açılan sergide, AA muhabirlerinin çektiği 50 kare yer aldı. Sergiyi gezen davetliler, eserleri inceledi.

İlçe Başkanı İlker Uyar, etkinlikte, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de büyük acılar yaşandığını söyledi.

Gazze'ye yönelik saldırılarda binlerce sivilin hedef alındığını dile getiren Uyar, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı dünyada sesini en çok yükselten dünya lideridir. Cumhurbaşkanı'mızın, işlenen savaş suçlarına karşı dimdik duruşuyla yürüttüğü etkin diplomasi sayesinde Türkiye, kalıcı barışın sağlanması, insani yardımların ulaşması ve mazlumun sesi olunması noktasında kilit rol oynamıştır."

Uyar, sergideki fotoğraflardan bazılarının, İsrail'in soykırımla suçlandığı Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşmada kanıt olarak yer aldığını söyledi.

ETİKETLER
Mersin
Sıradaki Haber
Çorum'da Uzlaştırma Bürosu 2023'te yüzde 94 başarı elde etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:08
Konut Fiyat Endeksi kasımda arttı
15:57
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5'i FETÖ mensubu 8 kişi yakalandı
15:54
Araştırma: Video oyunları oynayanların işitme kaybı yaşama riski daha yüksek
15:50
İsrail'den Lübnan’ın güneyine saldırı
15:47
Pakistan: İran'ın saldırısına karşı verilecek yanıtta tüm seçenekler masada
15:46
Tayland'da havai fişek fabrikasında patlama: En az 15 ölü
Antalya Kaş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Antalya Kaş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
FOTO FOKUS
Kadıköy'de yaşlı kadına köpekler saldırdı: O anlar kamerada
Kadıköy'de yaşlı kadına köpekler saldırdı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ