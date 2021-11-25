Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı iddia edilenlerin yakalanması yönelik Akdeniz ilçesindeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yabancı uyruklu A.N. ve S.S. gözaltına alındı.

Adresteki aramalarda, 3 kilo 650 gram esrar ve 400 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.