Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da 4 gündür kayıp olan iki kız bulundu
[Fotoğraf: İHA]
4 gün önce "işe gidiyorum" diyerek evlerinden ayrılan 16 yaşındaki Ayşenaz ve Gamze bulundu.
21 Kasım pazar sabah saatlerinde işe gitmek için evden ayrılan Ayşenaz ve aynı mahallede oturan Gamze, buluşup birlikte gezmeye başladı.
İkili sosyal medya hesaplarından Kestel’de olduklarına dair bir hikaye paylaşımı yaptı.
Bu paylaşımdan sonra telefonlarına ulaşılamayan genç kızlardan kimse haber alamadı.
Ailelerin durumu polise bildirmesi üzerine, iki arkadaş polis tarafından aranmaya başladı.
4 gün süren çalışmalar sonuç verdi
Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerden bu sabah saatlerinde sevindiren haber geldi.
Polis ekipleri, iki genç kızı emniyete götürerek ailelere haber verdi.
İfadeleri alınan Ayşenaz ve Gamze ailelerine teslim edildi.
Etiketler: Bursa
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