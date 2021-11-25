Olay, dün, saat 23.30 sıralarında Menteşe ilçesinde Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi'nde meydana geldi.

İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Samet Demir, tabancayla göğsünden ve bacaklarından 4 kurşunla vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kavgaya karışan kişilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.