İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve makaron bandrollerinin eski ürünlerden kimyasal çözeltilerle sökülerek farklı ürünlerin üzerinde yeniden piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı.

Ekiplerin, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi'ndeki bir ikamete düzenlediği operasyonda, mükerrer kullanımı amaçlanan 1 milyon 149 bin 756 tütün ve makaron bandrolü ele geçirildi. Adreste, etiket sökücü kimyasallar, yağlı kağıtlar, iki tabanca ve şarjör de bulundu.

Operasyonda gözaltına alınan M.Ç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.