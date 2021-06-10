Erzurum Kalesi, Üç Kümbetler, Lala Paşa Camisi başta olmak üzere çeşme, hamam ve konakların da yer aldığı alanda yapımı süren millet bahçesi, şehir halkının yanı sıra turistlere doğal, tarihi ve kültürel manzaralar eşliğinde gezinti imkanı sunacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde merkez Yakutiye ilçesinde yürütülen Üç Kümbetler Millet Bahçesi proje alanında, içinde yaklaşık bin yıllık Üç Kümbetler, Erzurum Kalesi, Lala Paşa Camisi başta olmak üzere tarihi ve kültürel öneme sahip çeşme, hamam, konaklar gibi birçok geleneksel mimari örnek yer alıyor.

Bu yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen Erzurum Üç Kümbetler Millet Bahçesi Projesi ile yöre halkı ve kente gelen ziyaretçiler için doğal, tarihi ve kültürel manzaralar eşliğinde vazgeçilmez bir nefes alma mekanı sağlanması amaçlanıyor.

Yapımı devam eden çalışmalarda bir taraftan eski mahalle dokusu yaşatılmaya çalışılırken diğer taraftan da Erzurum Morgeveni, Karayazı Ters Lalesi ve Tortum Süseni başta olmak üzere leylak, gül, karanfil, nergis, lale ve sümbül gibi türlerle oluşturulan Türk bahçesi kurulacak.

Üç Kümbetler, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve Erzurum Kalesi'nden oluşan tarihi kent silüetine hakim bir noktada seyir teraslarının da tasarlandığı projeyle tarihi mekanlar arasında gezinti alanı oluşturulacak.

Yerli ve yabancı turistleri bölgeye çekmesi de hedeflenen projenin tamamlanması için görevlilerce hummalı çalışma yürütüyor.

Millet bahçesi şehrin çehresini değiştirecek

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AA muhabirine, kadim şehir Erzurum'un sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerleri tek tek gün yüzüne çıkartmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Tarihi mekanların restorasyonu, harabe alanların yeniden günümüze kazandırılmasıyla ilgili yaptıkları çalışmalardan birinin de Üç Kümbetler Millet Bahçesi Projesi olduğunu ifade eden Sekmen, çalışmanın tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Projenin hayata geçirilmesiyle kent merkezinin farklı bir görünüme kavuşacağına inandığını belirten Sekmen, millet bahçesinin yer alacağı alanın her yönüyle yaşanabilir alan olacağını kaydetti.

Belediye Başkanı Sekmen, şöyle devam etti:

"Projede, tarihi binaların restorasyonunun yanı sıra bu yapıların bulunduğu mekan peyzaj çalışmasıyla millet bahçesine dönüştürülecek. 80 dönümlük alanda geçen yıl başladığımız projeyi bu yılın sonunda tamamlayacağız. Bu bölge şehrimizin en önemli dinlenme, gezinti alanlarından biri konumuna gelecek, burada tarih var, burası peyzajıyla çok güzel görünüme kavuşacak."

Millet bahçeleri ailelere rahat nefes aldırıyor

Erzurum'da 10'un üzerinde millet bahçesi yaptıklarına dikkati çeken Sekmen, millet bahçelerinin bütün imkanlarıyla insanların aileleriyle rahat edebilecekleri yer olduğunu, güvenliğin de yer aldığı bu mekanlarda vatandaşların çocuklarıyla rahatça dinlenebildiğini söyledi.

Sekmen, millet bahçelerinde kapalı mekanların da bulunduğunu anlatarak, vatandaşların hem yazın hem de kışın buralarda vakit geçirebildiğine işaret etti.