Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, eylem ve etkinlik hazırlığında oldukları değerlendirilen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Ekipler, Tarsus ilçesindeki 3 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde 3 cep telefonu, bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
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