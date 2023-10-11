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Güncel
AA 11.10.2023 21:44

Mersin'de tekstil mühendisi girişimci tropikal meyve üretiyor

Mersin'in Erdemli ilçesinde tekstil mühendisi girişimci Armağan Alan, 10 yıldır tropikal meyvelerin üretimini yapıyor.

Mersin'de tekstil mühendisi girişimci tropikal meyve üretiyor

Armağan Alan, bir süre kendi dalında çeşitli firmalarda yöneticilik dahil görev yaptığını anlattı.

Yaklaşık 10 yıl önce kendi tarım firmasını kurduğunu ve tropikal meyve üretimine başladığını aktaran Alan, "30 dönüm bahçemde 10 çeşit tropikal meyve yetiştiriyorum. Bahçemde kan portakalı, şeker portakalı, avokado, misket limon ve diğer meyveler var. Bahçemizin içinde kullandığımız enerjimizi kendimiz üretiyoruz" diye konuştu.

Alan, bu dönemde misket limonların hasat edildiğini, normal limonlardan katma değeri daha yüksek olan bu limonun dalında 40 liraya müşteri bulduğunu kaydetti.

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