Mersin'in Akdeniz ilçesindeki marketlerde, "stokçuluk" ve "fahiş fiyat" uygulamalarına karşı denetim yapıldı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaymakamlık, Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, zincir ve yerel marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Reyonlardaki kontrollerde 5 litrelik yağların az veya hiç olmadığını tespit eden ekipler, bunun üzerine işletmelerin depolarını inceledi.

İncelemede, sıvı yağ stokladıkları ve bu ürünlerde fahiş fiyat uyguladıkları belirlenen marketlere Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince cezai işlem uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, denetimlerin süreceğini belirterek, "Hiç kimsenin stokçuluk yapmasına ve fahiş fiyatlarla vatandaşı mağdur etmesine asla müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.